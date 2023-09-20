"За" проголосовало 258 народных избранников.

Верховная Рада поддержала постановление о снятии народного депутата Нестора Шуфрича с должности главы Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. "За" проголосовало 258 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, Шуфрич и в дальнейшем остается одним из трех членов этого "мощного" комитета, а сейчас и.о. председателя комитета станет Евгений Брагар.

"А там на следующей неделе ждем предложение о постоянном председателе", - рассказал Железняк

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Ранее нардеп предполагал, что наиболее вероятной кандидатурой на эту должность будет представитель Львовщины из группы "доверие" Павел Бакунец.

Госизмена Шуфрича - последние новости

15 сентября Нестору Шуфричу вручили подозрение в госизмене и провели обыск в его доме. В Службе безопасности Украины сообщили, что нардеп вел антиукраинскую деятельность. В частности, Шуфрич выполнял указания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который бежал в РФ и сейчас является агентом российской ФСБ.

Во исполнение российского куратора Шуфрич вел подрывную деятельность в информационной сфере.

После обысков суд взял Шуфрича под стражу без права внесения залога. На заседании он заявил, что в случае такой возможности не согласится на обмен с РФ.

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