Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Как сообщили в СБУ, правоохранители собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича.

Материалы расследования, проведенного совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора, свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

В СБУ напомнили, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины. Отмечается, что именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

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"Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас по местам жительства Шуфрича и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Нестор Шуфрич - обыски у нардепа

Ранее сегодня, 15 сентября, источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что СБУ пришла с обысками к Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Впоследствии источники сообщили, что во время обысков у Шуфрича был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Документ предусматривает переименование этих областей в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

По данным от источника, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи бывшего народного депутата Украины, предателя Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

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