Накануне суд не смог избрать меру пресечения Стахиву.

В Галицком райсуде Львова избирают меру пресечения лидеру движения противников вакцинации Остапу Стахиву.

Об этом сообщает сайт 032 города Львова.

Под зданием суда утром, 18 ноября, собрались около сотни сторонников Стахива, которые с плакатами скандировали под окнами "Свободу Остапу".

По другую сторону полицейской колонны состоялся митинг противников Стахива, преимущественно молодых людей с националистической символикой, которые выкрикивали: "Стахива - за решетку!".

Читайте такжеКиевлянка защищала водителя-нарушителя от копов, которых сама и вызвала (видео)Накануне суд не смог избрать меру пресечения Стахиву. Адвокаты пояснили в зале суда, что их подзащитный якобы болеет и находится в больнице.

Документы, которые они предоставили, не были должным образом заверены, поэтому суд не мог их принять во внимание.

Поскольку мужчина не явился на судебное заседание, суд разрешил его привод сотрудниками полиции.

В ночь на 18 ноября один из сторонников Стахива на своих страницах в соцсетях опубликовал видео, заявив, что лидера "антивакцинаторов" забрали из больницы, где он якобы лечился.

В комментарии Украинской правде пресс-служба суда подтвердила, что Стахив прибыл на заседание, продолжается рассмотрение избрания ему меры пресечения.

Остапу Стахиву, возглавляющему движение противников вакцинации в Украине, инкриминируют попытку насильственного свержения конституционного строя. Также в деле фигурирует гражданин России.

Подозреваемых уличили в переписке: те искали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах.

По данным СБУ, после этого злоумышленники собирались создать на территории Украины территориальные общины со "своей милицией" и "экономикой".

Во время обысков у Стахива спецслужба изъяла доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Автор: Яна Ставская