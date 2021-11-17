Заседание суда перенесли на 18 ноября.

Лидеру движения противников вакцинации Остапу Стахиву, подозреваемого в попытке захватить власть, не смогли избрать меру пресечения.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на комментарий помощника судьи Галицкого райсуда Львова Дианы Кузьмы.

Заседание было назначено на среду, 17 ноября, однако Стахив проигнорировал врученное уведомление и в суд не явился. Это сделало невозможным избрание ему меры пресечения.

В суде адвокаты Стахива отсутствие подзащитного объяснили тем, что он болен и находится в больнице. Документы, которые они предоставили, не были должным образом заверены, поэтому суд не мог их принять во внимание.

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"С сегодняшнего дня правоохранители имеют право на задержание и привод", – уточнила Кузьма.

Сейчас заседание суда перенесли на 18 ноября.

Остапу Стахиву, возглавляющему движение противников вакцинации в Украине, инкриминируют попытку насильственного свержения конституционного строя. Также в деле фигурирует гражданин России.

Подозреваемых уличили в переписке, в которой те искали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах.

По данным СБУ, после этого злоумышленники собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Во время обысков у Стахива спецслужба изъяла доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

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Автор: Яна Ставская