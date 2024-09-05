По его словам, на Закарпатье возросло количество жалоб на неправомерные действия представителей ТЦК.

В Закарпатской области женщина обвинила работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки в смерти ее отца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале, что на Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК. "К моему представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.

Сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), внесли в ЕРДР.

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"С целью выяснения всех обстоятельств дела, я направил запрос к Генеральному прокурору. В случае выявления нарушений, буду требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают", - добавил он.

Также Лубинец рассказал, куда украинцы могут обращаться в случае нарушения их прав:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044 299 74 08.

Мобилизация в Украине

В начале июля уполномоченный ВР по правам человека рассказывал, что в неделю к нему поступает около 150 жалоб на нарушение прав людей со стороны работников ТЦК.

Он говорит, что видит положительные изменения в работе этой системы, однако все еще остаются "случаи позорного нарушения прав человека".

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