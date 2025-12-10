Обушки проводились в центральном аппарате и нескольких региональных подразделениях.

Сегодня, 10 декабря, детективы НАБУ провели обыски в центральном аппарате и ряде региональных управлений Государственной налоговой службы.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ГНС.

"10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проходили в центральном аппарате ГНС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

В пресс-службе добавили, что данные досудебного расследования и подробности дела находятся в компетенции правоохранителей, а руководство и работники ГНС "полностью способствуют работе антикоррупционных органов".

В НАБУ на запрос УНИАН отказались комментировать ход следственных действий.

Дела НАБУ - последние новости

10 ноября стало известно о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием "Мидас", в ходе которой была задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

5 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу. В деле фигурирует народный депутат Украины Анна Скороход. По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента.

