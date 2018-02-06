В Таиланде матрос ударил ножом туриста из Украины (фото)

Конфликт между украинским туристом и тайцем мог произойти из-за языкового барьера, отметили в местной полиции.

На острове Пхукет в Таиланде матрос туристической лодки напал с ножом на украинца.

Как рассказали в полиции, между украинцем и членом экипажа судна Танакорном Саэчаной произошел конфликт, передает The Phuket News.

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По данным издания, 24-летний Виталий Кузьмичев неуважительно высказался о родителях 25-летнего Танакорна Саэчана, после чего последний ударил туриста ножом в левую руку.

Как только лодка пристала к берегу, таец убежал, а украинца отправили в местный госпиталь. В полиции не исключают, что могло возникнуть недопонимание из-за языкового барьера.

Вскоре стало известно, что нападающий Саэчан пришел с повинной, ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН, ранее группа пьяных поляков напала на дом в местечке под Гданьском, где живут украинские гастарбайтеры. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк – владелец фирмы, который пытался вступиться за своих работников.