"Домой, к****!": под Гданьском пьяные поляки напали на украинских заробитчан - СМИ

Группа пьяных поляков напала на дом в местечке под Гданьском, где живут украинские гастарбайтеры. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк – владелец фирмы, который пытался вступиться за своих работников, передает Zaxid.net.

Инцидент произошел еще в ночь на воскресенье, 28 мая, однако огласку в польских СМИ получил теперь. В ту ночь несколько десятков пьяных местных поляков подошли к дому, в котором жили украинцы и начали бросать камнями и выкрикивать ксенофобские лозунги.

Как отмечает Gazeta Wyborcza, все украинцы работают легально в польской компании, которая в целом насчитывает около 60 сотрудников, 24 из них – украинцы. Нападавшие избили владельца компании, гражданина Польши, который пытался их отогнать, а также нескольких украинцев, которые пытались спасти своего руководителя.

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В ходе нападения на дом, где живут 10 украинских сотрудников польской фирмы, а также две женщины и двое детей, нападавшие использовали палки, "розочки" из разбитых бутылок и бейсбольную биту. Кричали "П**** в Украину", "Польша для поляков!", "Домой, к****!".

Полиция задержала семерых нападавших в возрасте от 23 до 38 лет. Все, кроме одного, были пьяны, у одного из нападавших обнаружили кокаин. Прокуратура уже возбудила уголовное дело "на основании преступления на фоне этнической и расовой ненависти".

"Этим мужчинам предъявлено обвинение в попрании и угрозах лишения жизни пострадавших за их национальность, – заявил Татьяна Пашкевич, представитель окружной прокуратуры в Гданьске. – Еще одно обвинение касается избиения двух пострадавших: поляка, у которого работали иностранцы, и гражданина Украины".

Как сообщал УНИАН 4 мая, за последние дни в Польше произошло два нападения на украинцев за национальность.