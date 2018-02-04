На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении (фото)

Погибших и травмированных нет. Расположена рядом другая хозяйственная постройка не пострадала.

На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

4 февраля в 01:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Заречаны Житомирского района. Об этом сообщили соседи, которые поздно ночью заметили огонь, охвативший крышу хозяйственного здания.

На месте происшествия пожарные установили, что горит крыша здания на площади около 40 кв. м и существует угроза опрокидывания огня на еще одну хозяйственное здание. Совместными усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован в 02:02 и в 04:17 – ликвидирован.

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Огонь уничтожил кровлю хозяйственной постройки и домашнее имущество.

Погибших и травмированных нет. Расположена рядом другая хозяйственная постройка не пострадала.

К ликвидации пожара привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.