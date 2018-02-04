На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении (фото)

12:40, 04 февраля 2018
Происшествия
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На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном домовладении / фото ГСЧС Украины в Житомирской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

4 февраля в 01:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Заречаны Житомирского района. Об этом сообщили соседи, которые поздно ночью заметили огонь, охвативший крышу хозяйственного здания.

Огонь уничтожил кровлю хозяйственной постройки и домашнее имущество / фото ГСЧС Украины в Житомирской области

На месте происшествия пожарные установили, что горит крыша здания на площади около 40 кв. м и существует угроза опрокидывания огня на еще одну хозяйственное здание. Совместными усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован в 02:02 и в 04:17 – ликвидирован.

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Огонь уничтожил кровлю хозяйственной постройки и домашнее имущество.

Погибших и травмированных нет. Расположена рядом другая хозяйственная постройка не пострадала.

К ликвидации пожара привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

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Теги: #пожар на Житомирщине#ГСЧС в Житомирской области