Полицейские устроили стрельбу при задержании воров в Одессе (фото, видео)

Посреди белого дня полиция со стрельбой заблокировала воров, которые крали из автомобилей ценные вещи. Двух злоумышленников задержали, третьему удалось убежать.

Около двух часов дня жители улицы Королева в Одессе услышали сразу шесть выстрелов. Впоследствии увидели на асфальте раненого мужчину, а возле него стояли полицейские.

Читайте такжеВ Одессе после стрельбы задержали мужчину, изъяв в его квартире арсенал оружияВпоследствии стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали воров, которые воровали ценные вещи из автомобилей. Воры оказали сопротивление, поэтому копам пришлось применить травматическое оружие. Как результат, несколько резиновых пуль попали в одного из мужчин, говорится в сюжете ТСН.

Трое зломсиників отключили сигнализацию и залезли в чужое авто. Там они и были заблокированы полицейскими.

Стрельба произошла неподалеку от детской площадки, что сильно напугало мам с детьми. Но в ходе операции никто из прохожих не пострадал.