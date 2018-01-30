Полиция увеличила число нарядов охраны для быстрого реагирования на вызовы по номеру 102

Такое решение позволит разгрузить экипажи патрульных и групп реагирования патрульной полиции и одновременно свести к минимуму скорость прибытия полицейских на места вызовов.

Дополнительно реагировать на вызовы людей по номеру 102 будут 640 нарядов. Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил сегодня.

Читайте такжеВ полиции опровергают, что преступность в Украине находится на уровне 90-х годов

Наряды полиции охраны вошли в систему единой дислокации нарядов полиции. Такое решение позволит разгрузить экипажи патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции и одновременно свести к минимуму скорость прибытия полицейских на места вызовов.

С начала этого года сотрудники полиции охраны совершили более 9 тысяч выездов после сообщений людей на спецлинию 102. Около 3,4 тысячи вызовов из этого количества - это сообщения о преступлениях.

Князев отметил, что приоритетом в работе полицейских охраны остается реагирование на вызовы согласно договорным условиям. Однако, по его словам, в настоящее время таких срабатываний немного.

«Поэтому было принято такое решение, учитывая, что полиция охраны - неотъемлемое звено полиции превенции. Они включены в систему единой дислокации 102. Прибывают на вызовы граждан, оказывают полицейскую помощь. Операторы в call-центрах контролируют перемещение всех патрульных автомобилей, в том числе и полиции охраны», - отметил руководитель Нацполиции.

Он добавил, что сотрудники полиции охраны уже прошли специальное обучение, опираясь на опыт патрульных. Кроме того, они обеспечены всем необходимым техническим оснащением.

Так, сообщения о вызове из call-центра поступают на специальные планшеты. Его забирает тот наряд, который находится ближе и незадействован в выполнении других задач.

«Для людей нет разницы – какое подразделение полиции к ним приехало на вызов. Главное, чтобы тот, кто нуждается в помощи, своевременно получил ее», - отметил Князев.

В Департаменте коммуникации также сообщили, что в Сумах полицейские охраны предотвратили взрыв бытового газа в жилом доме, а в Запорожье полицейские охраны задержали за грабеж "социальных работниц».