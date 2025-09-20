В NASA подтвердили существование 6000 планет за пределами нашей Солнечной системы

С момента открытия первой экзопланеты прошло 30 лет.

С 1992 года, когда астрономы обнаружили первые две планеты, вращающиеся вокруг звезд подобно Земле, продолжается поиск других похожих планет. Все они называются экзопланеты. С тех пор количество открытых экзопланет постоянно росло, и вот теперь NASA подтверждает существование 6000 экзопланет.

Предыдущее круглое число в открытии зафиксировали в марте 2022 года, когда было подтверждено 5000 экзопланет. В общем, считают в NASA только в нашей галактике Млечный Путь около 100 млрд экзопланет. Однако, их сложно обнаружить из-за огромных расстояний и затмения экзопланет своим звездами.

Многие из открытых пока планет не похожи ни на одну из планет нашей Солнечной системы. Среди них есть массивные газовые гиганты, которые вращаются вокруг своих звезд за считанные дни. Есть планеты с чрезвычайно коротким периодом вращения, которые затмевают короткий орбитальный период Меркурия, вращаясь вокруг своих звезд за считанные часы.

Один странный тип планет, находящихся очень близко к своим звездам и привязанных к ним приливными силами, как Луна к Земле. Эти планеты имеют одну жаркую сторону и одну холодную. Некоторые из них могут быть настолько горячими, что остаются расплавленными.

Другие имеют настолько экстремальные температуры, давление и химический состав, что на них может идти дождь из железа, или они могут быть не плотнее пенопласта. Некоторые могут быть покрыты океанами. Другие окутаны токсичными газами.

"Каждый из различных типов планет, которые мы открываем, дает нам информацию об условиях, при которых могут образовываться планеты, и, наконец, о том, насколько распространенными могут быть планеты, подобные Земле, и где мы должны их искать", - сказала Дон Гелино, руководитель программы NASA по исследованию экзопланет (ExEP) в Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии.

Обычно экзопланеты обнаруживаются косвенным путем. Метод обнаружения планеты основан на измерении количества света, который блокирует экзопланета, когда проходит перед своей звездой. Метод радиальной скорости обнаруживает незначительные тяги, которые экзопланеты оказывают на свои звезды, и измеряет, как меняется свет звезды из-за колебаний. Также минимальные движения света обнаруживает астрометрия: в гравитационном линзировании наличие планеты вносит аномалии в наблюдаемый свет.

"Хотя эти методы являются эффективными, они являются косвенными. Только прямое изображение позволяет измерить химический состав атмосфер экзопланет и не требует особого выравнивания орбит или ориентации. Но это сложно, и менее 100 экзопланет было непосредственно изображено", - говорится в статье.

Дальнейшие наблюдения с помощью телескопов потребуют много времени и ресурсов. Для понимания масштабов в NASA сообщили, что по состоянию на июль 2025 года имели список из 7655 кандидатов в экзопланеты, из которых было подтверждено чуть более 600.

Кандидаты в экзопланеты все еще находят в базе данных, несмотря на то, что миссия уже завершилась. Космический телескоп NASA Nancy Grace Roman, который должен быть запущен в 2027 году, может открыть еще тысячи экзопланет с помощью микролинзирования.

"Однако эра экзопланет начинает меняться. Наши поиски становятся более целенаправленными. Вместо того, чтобы бросать широкую сеть и смотреть, что она поймает, астрономы стремятся найти более конкретные типы экзопланет. В частности, планируется искать скалистые экзопланеты вокруг звезд, похожих на Солнце", - добавили ученые.

В конце концов, как ожидается, человечество получим список подтвержденных экзопланет, похожих на Землю, вокруг звезд, похожих на Солнце. Тогда встанет еще более сложная задача: выяснить, есть ли на этих мирах жизнь.

Как писал УНИАН, телескоп Джеймса Вебба недавно помог открыть экзопланету с атмосферой из углерода. Планета - это газовый гигант, похожий на Юпитер. Однако имеет в составе огромное количество чистого углерода, что является чрезвычайно редким явлением.

Кроме того, ученые детально изучают данные о планетах, которые вращаются вокруг звезды Trappist-1. Эти планеты по размерам похожи на Землю. На одной из них, вероятно, существует жидкая вода и атмосфера, богатая различными газами.

