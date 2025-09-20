Перечень финалистов вызывает вопросы о том, кто финансировал эти исследования.

Научные исследования не часто приносят практическую пользу в краткосрочной перспективе. А некоторые "открытия" вообще вызывают вопросы о том, зачем это вообще было исследовать. Именно для второй категории придумали так называемую Шнобелевскую премию - за сомнительные или откровенно бессмысленные научные исследования.

Научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research уже опубликовал список победителей Шнобелевской премии 2025 года. Официальная церемония награждения прошла на этой неделе в Бостонском университете в США.

Вот лишь некоторые исследования из списка нынешних победителей:

команда ученых из Японии обнаружила, что японские мясные коровы, окрашенные "под зебру" краской из баллончика, привлекают меньше мух;

группа исследователей решила проверить, какие сорта пиццы больше по вкусу ящерицам;

премия по химии была присуждена исследователям, которые проверяли, можно ли использовать порошкообразный тефлон (химическое покрытие антипригарных сковородок) для увеличения объема пищи и ощущения сытости без добавления лишних калорий;

группа ученых исследовала влияние алкоголя на способность летучих мышей летать и ориентироваться;

другая группа ученых проверила популярную теорию о том, что употребление алкоголя может улучшить способность людей общаться на иностранном языке.

