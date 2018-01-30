Гибель курсанта в Харькове: отец сделал заявление, сомневается в самоубийстве
Отец погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрия Зобнина уверен, что его сына убили сослуживцы.
По его словам, тело Димы нашли в коридоре корпуса "Б", где в тот момент находился дневальный и не мог не услышать выстрел. При этом между предполагаемым самоубийством и временем обнаружения тела прошло три часа, в течение которых злоумышленники могли уничтожить улики, передает NewsRoom.
"Подозрения в том, что сына убили, у меня возникли почти сразу. Я попросил проверить на следы пороха одежду тех, кто был с ним в патруле, но ничего этого не сделали. Другие ребята мне говорили, что слышали подозрительный шум около 19:30, а труп обнаружили только в 22:30. Я уверен, что за это время причастные убрали все следы", - считает Сергей Зобнин.
Мужчина уверен: никаких причин совершать самоубийство у его сына не было. В день трагедии он вел себя как обычно, и утверждения о том, что парень был в подавленном состоянии - ложь.
"Утром у него сломался ноутбук, Дима взял деньги и отнес его в ремонт, потом подстригся, купил покушать на три дня. Разве так делает человек, у которого все плохо и который планирует покончить с собой?" - со слезами в голосе спрашивает отец курсанта.
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Возможной причиной случившегося он назвал нетерпимость сына по отношению к наркотикам. Погибший рассказывал близким, что в части нередко употребляют запрещенные вещества и Сергей считает, что из-за этого у него происходили конфликты с сослуживцами. Один из них мог закончится для парня трагически. Однако полиция, жалуется мужчина, не хочет рассматривать эту версию и настаивает на самоубийстве.
19-летний Дмитрий Зобнин учился в Харьковском университете воздушных сил на инженера-механика. По словам отца, проблем с учебой у курсанта не было, хотя он и считал, что часть предметов не пригодится в дальнейшей жизни. Дмитрий также увлекался спортом и старался держать себя в форме. В 2017 парень представлял свой вуз на параде в честь Дня Независимости в Киеве и планировал повторить этот успех в текущем году.
Напомним, вчера поздно вечером появилась информация о гибели одного из учащихся ХНУВС. По данным полиции, перед случившимся он нес службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".
Как сообщал УНИАН, по сведениям Командования Воздушных Сил ВСУ, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.