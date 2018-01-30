Гибель курсанта в Харькове: отец сделал заявление, сомневается в самоубийстве

Мужчина жалуется, что полиция отказывается рассматривать версии, кроме суицида.

Отец погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрия Зобнина уверен, что его сына убили сослуживцы.

По его словам, тело Димы нашли в коридоре корпуса "Б", где в тот момент находился дневальный и не мог не услышать выстрел. При этом между предполагаемым самоубийством и временем обнаружения тела прошло три часа, в течение которых злоумышленники могли уничтожить улики, передает NewsRoom.

"Подозрения в том, что сына убили, у меня возникли почти сразу. Я попросил проверить на следы пороха одежду тех, кто был с ним в патруле, но ничего этого не сделали. Другие ребята мне говорили, что слышали подозрительный шум около 19:30, а труп обнаружили только в 22:30. Я уверен, что за это время причастные убрали все следы", - считает Сергей Зобнин.

Мужчина уверен: никаких причин совершать самоубийство у его сына не было. В день трагедии он вел себя как обычно, и утверждения о том, что парень был в подавленном состоянии - ложь.

"Утром у него сломался ноутбук, Дима взял деньги и отнес его в ремонт, потом подстригся, купил покушать на три дня. Разве так делает человек, у которого все плохо и который планирует покончить с собой?" - со слезами в голосе спрашивает отец курсанта.

Читайте такжеВ Харькове гибель курсанта университета Воздушных Сил расследуют как самоубийство

Возможной причиной случившегося он назвал нетерпимость сына по отношению к наркотикам. Погибший рассказывал близким, что в части нередко употребляют запрещенные вещества и Сергей считает, что из-за этого у него происходили конфликты с сослуживцами. Один из них мог закончится для парня трагически. Однако полиция, жалуется мужчина, не хочет рассматривать эту версию и настаивает на самоубийстве.

19-летний Дмитрий Зобнин учился в Харьковском университете воздушных сил на инженера-механика. По словам отца, проблем с учебой у курсанта не было, хотя он и считал, что часть предметов не пригодится в дальнейшей жизни. Дмитрий также увлекался спортом и старался держать себя в форме. В 2017 парень представлял свой вуз на параде в честь Дня Независимости в Киеве и планировал повторить этот успех в текущем году.

Напомним, вчера поздно вечером появилась информация о гибели одного из учащихся ХНУВС. По данным полиции, перед случившимся он нес службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

Как сообщал УНИАН, по сведениям Командования Воздушных Сил ВСУ, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.