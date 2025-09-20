20 сентября - дата многих праздников и особенного астрономического события.

20 сентября в мире наступает интересно астрономическое событие и отмечается несколько всемирных торжеств. Верующие вспоминают известного украинского святого, а праздник сегодня в Украине посвящается медикам. Народные обычаи призывают к осторожному обращению с деньгами.

Какой сегодня праздник церковный

Священномученика Евстахия Плакиду и князя Михаила Черниговского почитают сторонники современного христианского календаря. В молитвах последнего просят защитить от врагов, помочь военным и их семьям, отвадить опасность. По старому стилю сегодня праздник мучеников Макария Каневского, Созонта и Евпсихия.

Какой сегодня праздник в мире

20 сентября по всей планете наступает осеннее равноденствие, когда день и ночь длятся одинаково. Уже начиная с завтра дни начнут постепенно сокращаться, что знаменует начало астрономической осени.

Также есть международные праздники сегодня, и их немало: День защиты красных панд, День уборки, День сока, День ответственного собаководства, День паэйи, День донора костного мозга.

Рожденные в эту дату мировые знаменитости - журналист Эрнесто Монета, физик и химик Джеймс Дьюар, актриса Софи Лорен, писатель Джордж Мартин, футболист Юлиан Дракслер.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы чествуем двух представителей медицинского цеха. В День хирурга поздравляем профессионалов, которые занимаются обнаружением и лечением различных травм. В День фармацевта благодарим работников аптек за их трудную и незаменимую работу.

Также 20 сентября - праздник День города Херсона и Кропивницкого. Праздничные мероприятия обычно затягиваются на все выходные.

Среди наших соотечественников были прославленные именинники даты - художник Михаил Жук, военный УНР Сергей Ефремов, литературовед Иван Светличный, спортсменка Инна Осипенко-Радомская.

Какой праздник 20 сентября в народе

Вот как описывают сегодняшнюю дату погодные приметы:

много слоев шелухи на луке предвещает холодную зиму;

идет мелкий дождь - скоро погода улучшится, ливень - непогода задержится надолго;

чем ниже на сосне распустились новые шишки, тем раньше будут заморозки.

Целебным в праздник сегодня считается ветер, поэтому для крепкого здоровья стоит немного постоять против него. А постиранные вещи следует высушить на улице на ветреном участке.

Также есть народные верования на день осеннего равноденствия. Для крестьян это был праздник окончания жатвы и встречи осени. На стол ставили блюда из сезонных овощей и фруктов, а также хлеб из нового зерна.

Что нельзя делать сегодня

Если для вас важно, какой сегодня церковный праздник, стоит прислушаться к православным запретам на конфликты, зависть, жадность. Неудачной дата считается для финансовых дел, больших покупок, одалживания денег. Повышается риск ограбления, поэтому не стоит носить с собой большую сумму и демонстрировать достаток.

