У Путина считают, что Трамп слишком эмоционально относится к теме войны в Украине.

В Кремле разродились ответом на слова американского президента Дональда Трампа о том, что его российский друг Владимир Путин его подвел.

В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Трамп очень эмоционально относится к войне РФ против Украины.

Он добавил, что российские власти понимают, что США и лично Трамп очень стараются и прилагают усилия, чтобы положить конец войне.

"Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - выразился представитель Кремля.

Заявление Трампа о Путине

Накануне во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп, комментируя вопрос войны в Украине, сказал, что Путин его "подвел".

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, чем это все закончится", - сказал Трамп.

Глава Белого дома даже признал, что считал, что легко сможет закончить войну в Украине, полагаясь на свои личные отношения с Путиным.

Помимо этого Трамп высказал мнение, что требовать от Кремля согласия на прекращение огня в Украине еще не время.

"Кажется, сейчас еще не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры", - сказал американский президент.

