Первый полет ракеты запланирован на 2027 год.

Китай провел второе статическое огневое испытание пилотируемой ракеты-носителя Long March-10, благодаря которым страна планирует отправить астронавтов на Луну. Об этом пишет spacenews.com.

Испытания проходили на космодроме Вэньчан в южной островной провинции Хайнань в пятницу. Они были сосредоточены на испытании двигательной системы. А именно, оценке "производительности и возможностей семи кластерных двигателей первой ступени ракеты в условиях работы с низкой тягой и возможностей вторичного перезапуска", - сообщили в своих заявлениях Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий и Китайское управление пилотируемого космоса (CMSEO).

В заявлении говорится, что двигатели создали огромную суммарную тягу почти 1000 метрических тонн, установив новый рекорд страны самого мощного испытания зажигания двигателя.

Во время испытаний также проверяли и фиксировали работу термостойких конструкций и покрытия на первой ступени.

Китай сообщил, что Long March-10 - новый тип ракеты. Ее задачей будет запуск пилотируемых космических кораблей нового поколения и лунного посадочного модуля. Ожидается, что ракета будет готова к своему первому полету примерно в 2027 году.

Ракета-носитель для миссии на Луну будет состоять из основного ускорителя и нескольких боковых ускорителей, ее высота составит 92,5 метра, что примерно равно высоте 32-этажного жилого дома, и пять метров в ширину. Гигантский аппарат будет иметь стартовый вес 2189 метрических тонн и тягу 2678 тонн.

По словам конструкторов, он сможет транспортировать космические корабли весом не менее 27 тонн на траекторию перехода Земля-Луна.

Ракета также будет иметь вариант без боковых ускорителей. Его будут использовать для транспортировки астронавтов или грузов массой до 14 тонн к космической станции Тяньгун на низкой околоземной орбите.

Другие испытания космических ракет

Напомним, что в августе компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Starship, состоящую из ракеты-ускорителя и собственно космического корабля. Этому предшествовал ряд неудачных попыток. Корабль вывел на орбиту восемь имитаторов спутников Starlink. А после того успешно приводнился в Индийском океане. Ускоритель также провел серию испытаний в космосе и успешно вернулся, приводнившись в Мексиканском заливе.

