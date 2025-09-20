Эксперт отметил, что владельцам обменников нет смысла вести "свою игру".

Курс доллара в Украине в субботу, 20 сентября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 40,95 до 41,25 гривни и продажа от 41,40 до 41,70 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,20 до 48,60 гривни и продажа от 48,75 до 49,10 гривни.

Эксперт считает, что владельцам обменников нет смысла проводить "свою игру" или пытаться "раскачивать" рынок.

"Они проработают субботу со своим обычным спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Оптовые обменники сохранят свой спред между покупкой и продажей этих валют в пределах 15−20 копеек", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,42 гривни за один евро.

В то же время межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 41,29-41,32 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,47-48,49 гривни за единицу европейской валюты.

