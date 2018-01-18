В Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель миссии ОБСЕ

В Краматорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы и публичной информации СММ ОБСЕ.

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"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает, что в четверг, 18 января, утром один из наблюдателей миссии стал участником дорожно-транспортного происшествия, когда передвигался на такси в Краматорске, и скончался на месте происшествия", - сообщили в СММ.

В связи с этим миссия выражает искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам умершего.

Других подробностей в СММ не уточнили.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля 2017 г. автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области, что впервые привело к гибели наблюдателя миссии. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНВ". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.