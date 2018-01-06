В Житомирской области во время пожара погиб 64-летний мужчина

На Житомирщине во время пожара в доме огнеборцы обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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5 января в 22:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Дивочки Черняховского района. Об этом спасателям сообщили соседи, которые увидели густой дым из жилища. Они же и предупредили о том, что внутри может находиться человек.

На месте происшествия в помещении наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы, проведя разведку внутри жилья, выяснили, что возгорание произошло в одной из жилых комнат, очаг пожара находился на кровати.

Огнем были охвачены частично стена и пол. Непосредственно на кровати спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Как стало известно позже, это был 64-летний хозяин дома.

Бойцы ГСЧС в 22:12 пожар локализовали, а в 22:55 ликвидировали. В результате происшествия огонь успел уничтожить 20 кв.м отделки стен и пола. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.