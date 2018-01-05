В Житомирской области задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать 9-летнюю девочку (фото)

В городе Новограде-Волынском Житомирской области сегодня полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, мужчину задержали сегодня, 5 января.

"Этого урода сегодня в Новограде-Волынском задержали полицейские за попытку изнасилования 9-летней девочки. Сообщение в полицию поступило около полудня (!). Случайные прохожие заметили недвусмысленную ситуацию и вовремя вмешались. Задержанного негодяя передали полицейским, которые немедленно прибыли по вызову",- написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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"По имеющейся информации, этот урод наркозависимый. Полиция будет ходатайствовать о его содержании под стражей", - отметил Печененко.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины, подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Следственные действия продолжаются.