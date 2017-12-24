На Прикарпатье турист решил в темноте подняться на гору и погиб, его искали два дня

23 декабря в 17:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который несмотря на наступление темного времени суток решил самостоятельно подняться на вершину горы (ее высота - 1542 м). Мужчина с друзьями временно проживали в селе Поляница Яремчанского горсовета.

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Спасатели, которые немедленно выехали на поиски, совместно с родственниками и товарищем заблудившегося в составе 2-х поисковых групп провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец, совершили следования по маршруту движения туристов от села Поляница до вершины горы Хомяк и в дальнейшем совершили спуск с вершины в направлении полонины Баранина. Также обследованы прилегающие лесные опушки, массивы в низ по серпантину, мужчину не нашли. Связь с потерпевшим отсутствует.

К поискам заблудившегося мужчины от Управления ДСНС в области были привлечены 15 человек и 3 единицы техники.

В 16:00 в местном ручейке села Поляница, в районе горы Хомяк, обнаружено тело заблудившегося туриста. В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км. и передали работникам полиции. Причина смерти устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в августе на Закарпатье в горах заблудился 80-летний чех, его нашли спасатели.