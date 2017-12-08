На Харьковщине мошенники выманивали деньги у пенсионеров возле супермаркетов под видом акций

В Харьковской области мошенники выманивали деньги у пенсионеров возле супермаркетов под видом акционных скидок, двум организаторам и пяти участникам группы прокуратура вручила подозрение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Летом две жительницы Киева организовали группу, которая возле супермаркетов в Харьковской обл. выманивала деньги у доверчивых покупателей.

В организацию входили 4 подгруппы, которые действовали в разных региональных центрах. В каждой из них "работали" по 3-4 человека.

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В основном, жертвами мошенников были пожилые люди - подходили к ним под предлогом проведения акций на товары. Потерпевшему предлагался конверт, в котором находилась карточка на скидку 50% на все товары в магазине. Для того, чтобы ее получить, необходимо выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карту. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег (размер суммы влиял на скидку или другие условия).

Затем конверт заклеивали и возвращали владельцу денег. Однако потерпевшие не догадывались, что в конверте средств уже нет - их незаметно подменили "куклами". На следующий день необходимо было явиться по указанному адресу и активировать карту. Тогда же жертве должны были вернуть ее деньги. Однако, когда на следующий день люди приходили в магазин, выяснялось, что ни одна акция не проводилась, а в конверте вместо денег - нарезанные бумажки.

Участников группировки задержали 7 декабря. Им инкриминируется мошенничество, совершенное повторно, группой лиц в составе ОУ (ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины). В настоящее время установлено 10 эпизодов мошенничества в Харьковской области.

К своей мошеннической схеме они привлекли жителей других регионов страны, большинство из которых - из Луганской области. Почти все они ранее судимы, некоторые из них находятся в розыске.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для обоих организаторов группировки и 5 участников. Прокуратура настаивает на содержании под стражей участников группировки и лиц, причастных к преступлениям.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников преступной группировки и проверки их на причастность к другим аналогичным преступлениям.