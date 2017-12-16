Во Львове неизвестные в масках разбили имущество в трех игорных заведениях

Во Львове неизвестные с масками на лицах устроили погромы в трех игорных заведениях, расположенных недалеко от центральной части города.

Читайте такжеПолиция разоблачила ряд игорных заведений в Житомире, изъяв 200 единиц техникиКак сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, к правоохранителям поступили сообщения о том, что в три заведения игровых автоматов, находящихся в трех разных районах города, ворвались неизвестные в масках и повредили имущество заведений.

«В период с 13.00 до 14.00 неизвестные с масками на лицах ворвались в помещения трех игорных заведений, где повредили оборудование, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - подчеркнула Добровольская.

Она отметила, что сейчас полиция проводит мероприятия с целью установления причастных к погромам.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «сегодня группа молодых людей в масках разбила окна в помещении на ул. Городецкой, 33, и скрылась в неизвестном направлении».

«Это акция против игровых автоматов», - заявил он.

На сайте «Национального корпуса» сообщается, что сегодня во Львове «активисты Национального корпуса Львовщины совместно с активистами национальных дружин закрывают незаконные игровые залы, которые платят налоги Российской Федерации».

«Активисты «Национального корпуса» Львовщины совместно с активистами Национальных дружин провели рейд в игровом зале «Золотая подкова» на улице Городецкой, 33. Данный зал обслуживается так называемым «популярным государственным лотерейным оператором» ООО «М.С.Л.», чьим главным акционером является российская компания «Альфа-групп», которая также считается главной теневой расчетной компанией Кремля. Деньги, вырученные с помощью игровых залов в Украине, сразу же выводятся в Россию, где затем используются для поддержки террористов и финансирования армии оккупантов на Донбассе. «Национальный корпус» не позволит никому грабить нашу Родину и проводить в дальнейшем свою преступную деятельность», - отмечается на сайте Национального корпуса.

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, неизвестные молодые люди разбили в целом более полусотни игровых автоматов в трех игорных заведениях на ул. Городецкой и Федьковича.