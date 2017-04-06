Большинство украинцев считают вредным запрет игорного бизнеса - опрос

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в марте 2017 года, лишь 17% считают, что запрет игорного бизнеса оказался успешным. 71% считает, что запрет был скорее или полностью неуспешным. 79% респондентов говорят, что запрет содействовал переходу этого вида деятельности в теневой сектор экономики. 57% считают, что запрет привел к сокращению поступлений в государственный и местные бюджеты.

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38% украинцев полагают, что вследствие легализации азартных игр государство могло бы получить дополнительные средства, которые игорный бизнес будет платить в виде налогов. По 20% опрошенных утверждают, что легализация привела бы к снижению коррупции в этой сфере, и к созданию новых рабочих мест. По 12% убеждены, что разрешение на ведение игорного бизнеса привлекло бы в Украину иностранных туристов, а также содействовало бы развитию предпринимательства. Среди азартных игр, которые могут быть разрешены в Украине, 58% опрошенных назвали лотереи.

Почти половина опрошенных считает, что запрет азартных игр никак не повлиял на уменьшение числа людей, которые тратят деньги на азартные игры. 57%полагают, что запрет не привел к спаду числа зависимых от азартных игр людей. 17% сказали, что имели опыт игры в азартные игры на деньги как минимум один раз за последние пять лет, то есть когда запрет уже действовал.

Четверть опрошенных считает, что допустить на игорный рынок Украины в случае его легализации в ближайшем будущем можно только украинские компании. Менее 1% украинцев допускают, что такое разрешение можно предоставить компаниям из России. 7% думают, что такое разрешение можно дать компаниям из ЕС, 2% - из США.

Лишь 24% опрошенных украинцев считают себя азартными людьми. 75% считают, что им не присуща эта черта. 67% респондентов полагают, что совершеннолетний человек имеет право играть в азартные игры на деньги. 74% респондентов считают, что в случае попадания в зависимость от азартных игр ответственность за это несет сам человек. Лишь 2-4% опрошенных отметили, что они лично или их родственники попадали в такую зависимость.