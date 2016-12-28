В Ривненской области правоохранители закрыли 18 нелегальных игорных заведений (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители региона провели 16 обысков в развлекательных заведениях Ривного и два в Рокитновском районе.

Правоохранители изъяли 71 системный блок, 75 мониторов, 20 автоматов типа «однорукий бандит» и около восьми тысяч гривен.

«В Старом Селе, во время двух обысков в заведениях, которые занимались игорным бизнесом, было изъято 15 «одноруких бандитов». А в Ривнем, в специально оборудованных помещениях, азартные игры осуществлялись с помощью игровых автоматов и онлайн-игр», - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители принимают меры для установления всего круга лиц, причастных к организации мест подпольных игорных заведений.

Напомним, 22 декабря в г. Виннице полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры закрыли 14 заведений, где предоставлялись услуги в сфере запрещенного игорного бизнеса. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли игровое оборудование и незаконно заработанные средства.