В Херсоне прямо посреди зала ожидания на вокзале упала огромная люстра (фото)

В Херсоне на железнодорожном вокзале упала огромная люстра. Судя по фото, которое опубликовал в Facebook пользователь соцсети Игорь Евсиков, это произошло прямо посреди зала ожидания.

Причины падения люстры пока неизвестны. По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине сорванный ураганом шифер упал на голову подростку.