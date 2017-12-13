В Херсоне прямо посреди зала ожидания на вокзале упала огромная люстра (фото)

12:31, 13 декабря 2017
Происшествия
2206

По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

/ Facebook Igor Evsikov

В Херсоне на железнодорожном вокзале упала огромная люстра. Судя по фото, которое опубликовал в Facebook пользователь соцсети Игорь Евсиков, это произошло прямо посреди зала ожидания.

Причины падения люстры пока неизвестны. По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине сорванный ураганом шифер упал на голову подростку

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #впала люстра