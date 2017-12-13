В Херсоне прямо посреди зала ожидания на вокзале упала огромная люстра (фото)
12:31, 13 декабря 2017Происшествия
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По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
Причины падения люстры пока неизвестны / Facebook Igor Evsikov
В Херсоне на железнодорожном вокзале упала огромная люстра. Судя по фото, которое опубликовал в Facebook пользователь соцсети Игорь Евсиков, это произошло прямо посреди зала ожидания.
Причины падения люстры пока неизвестны. По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
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