На Львовщине сорванный ураганом шифер упал на голову подростку

В Трускавце Львовской области 11 декабря во время урагана лист шифера, который сорвало с крыши дома, травмировал 17-летнюю местную жительницу.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, случай произошел около 18.00 на ул. Стебницкой, которая проходит через центр города недалеко от бювета минеральных вод.

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Отмечается, что сильные порывы ветра сорвали с крыши жилого дома шифер, который упал на голову 17-летней местной жительнице.

Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Дрогобычской городской больницы, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаную рану головы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, об инциденте сообщено в правоохранительные органы.