Во Львове в ДТП погиб волонтер "Самообороны"

Во Львове 6 декабря водитель автомобиля BMW совершил наезд на 37-летнего Тараса Билыка - волонтера "Самообороны", после чего скрылся.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, передает "Варта 1".

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Полицейские установили, что к совершению смертельного ДТП может быть причастен 27-летний житель Яворивского района, водитель автомобиля BMW.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, в Днепре вечером 4 декабря маршрутка сбила мужчину прямо на пешеходном переходе.