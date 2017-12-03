Выдворенного из Украины соратника Саакашвили задержали на границе с Молдовой (фото)

На украинско-молдавской границе пограничники задержали гражданина Грузии Вано Надирадзе, который был депортирован из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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«Сегодня утром на украинско-молдавской границе правоохранители обнаружили движение неизвестного, который следовал с территории Молдовы в Украину. Работники пограничных ведомств обоих государств скоординировали действия с целью недопущения незаконного нарушения границы. Пограничники отдела «Кельменцы» на направлении вероятного движения нарушителя также перекрыли линию государственной границы», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что за несколько часов совместными усилиями в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. «Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, который несколько дней назад был депортирован правоохранительными органами Украины», - сказано в сообщении.

Иностранец пытался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией, миграционной и пограничной службами Украины выдворили на родину восемь граждан Грузии. В СБУ объяснили, что иностранцев выслали из-за проведения ими деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности Украины.

По данным народного депутата Украины Юрия Деревянко, в Грузию вернули участника АТО и активиста "Движения освобождения" Вано Надирадзе, журналиста Тамаза Шавшишвили, бывшего охранника экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Зураба Цинцадзе и грузинского офицера Мамуку Абашидзе.