Госдеп США прокомментировал выдворение из Украины граждан Грузии

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки прокомментировали выдворение из Украины граждан Грузии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - заявил представитель Государственного департамента США в ответ на запрос Грузинской службы "Голоса Америки".

Читайте такжеГосдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin, в которых нуждается и Украина

Как сообщал УНИАН, 21 октября из Украины в Тбилиси были принудительно возвращены граждане Грузии Михаил Абзианидзе, Давид Макишвили, Георгий Рубашвили.

После этого экс-президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил о "похищении на улице" и выдворении его бывшего охранника Рубашвили, водителя и его соратника Макишвили.

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что принудительное возвращение 21 октября трех граждан Грузии в Тбилиси было осуществлено с нарушением процедуры.

17 ноября СБУ совместно с Нацполицией, миграционной и пограничной службами Украины выдворили на родину еще восемь граждан Грузии. В СБУ заявили, что иностранцев выслали из-за проведения ими деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности Украины.

По данным народного депутата Украины Юрия Деревянко, в Грузию вернули журналиста Тамаза Шавшишвили, бывшего охранника экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Зураба Цинцадзе, участника АТО и активиста "Движения освобождения" Вано Надирадзе и грузинского офицера Мамуку Абашидзе.