В Одесской области "на горячем" задержали прокурора во время получения им взятки

В Одесской области при получении взятки задержан прокурор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранителя задержали в его рабочем кабинете в рамках спецоперации, которая проводилась 24 ноября.

«Спецоперацию по разоблачению сотрудника местной прокуратуры провели следователи областной прокуратуры и Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении областного Управления защиты экономики Нацполиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал и получил от подозреваемого 500 долларов. Деньги он вымогал за способствование в уголовном деле подозреваемому.

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«Он пообещал подозреваемому, что обратится в суд с ходатайством и настоит на избрании ему меры пресечения не в виде ареста, а личного обязательства. То есть, подозреваемый сможет остаться на свободе», - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.