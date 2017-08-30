В пропасть рухнули столбы и дорога: масштабный оползень под Одессой показали с высоты птичьего полета (фото, видео)

Вчера, 30 августа, в селе Фонтанка под Одессой произошел масштабный оползень. Только с воздуха можно полностью оценить ущерб от случившегося, передает "Думская".

В пропасть рухнул стометровый участок асфальтной дороги по улице Леси Украинки и опоры электроосвещения. Обвал подобрался прямо к калиткам некоторых домовладений.

Читайте такжеОползни на Прикарпатье отобрали у людей землю: обрыв подступает к домам (фото)

Как рассказали местные жители, это уже не первый оползень в этом месте. Первый произошел еще в 1990-х. "Здесь эти процессы все время идут. Под нами давно не было, а вот справа, под бывшей военной частью, постоянно склоны ползут", - отмечают они.

Жители одесского пригорода винят в произошедшем местные власти, которые ничего не делают для укрепления оползнеопасного склона, и арендаторов земли под склоном. Якобы они демонтировали ливневые коллекторы и перекрыли выходы грунтовых вод, которые и начали подмывать берег.

Ранее в одесской Аркадии произошел оползень на "Трассе здоровья". Почвой со склона засыпало скамейку. Однако никто не пострадал.