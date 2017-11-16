В ДТП в Киеве с участием сотрудника российского посольства пострадали мать и дочь

12 ноября в Печерском районе Киева сотрудник посольства Российской Федерации в Украине сбил на пешеходе женщину и ребенка. У ребенка медики констатировали ушиб мягких тканей.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «около 17 часов 12 ноября на Печерске автомобиль на дипломатических номерах на тротуаре сбил... зацепил женщину 1959 года рождения. Женщину отправили в больницу с закрытым переломом и оказали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации».

По словам потерпевшей, водитель автомобиля на месте предложил ей помощь. Также он не отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови. "Драгер показал, что содержания алкоголя в крови нет", - сказал Тракало.

По его словам, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Представитель Нацполиции заметил, что материалы производства будут переданы через МИД Украины в посольство РФ для получения ответа, пользуется ли водитель автомобиля дипломатическим иммунитетом и можно ли его привлечь к уголовной ответственности.

В то же время в эфире телеканала «112 Украина» Тракало сообщил, что российский дипломат сбил не только женщину, но и ребенка, с которым она переходила дорогу. «У ее ребенка медики на месте констатировали ушиб мягких тканей», - сказал Тракало и добавил, что ребенок тоже не был госпитализирован.

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В свою очередь, в комментарии УНИАН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сказала, что внешнеполитическому ведомству известно об этом инциденте и теперь ожидается поступление официальных материалов от МВД. Она сказала, что также выясняются все обстоятельства инцидента.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал: «12 ноября в 17.20 в Киеве на пересечении улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н .А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу. Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны. По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины. Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины».