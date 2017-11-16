В Киеве атташе российского посольства сбил женщину на пешеходном переходе - СМИ

В Киеве российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

По данным источников "Цензор.Нет", 12 ноября в 17.20 в.Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе Посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле "Фольксваген Пассат" D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу.

Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны.

По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины.

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Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Шкиряк на своей странице в Facebook написал, что полиция задержала виновника ДТП на улице Стеценко в Киеве, в результате которого погиб человек. "Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения", - сообщил он.

Шкиряк добавил, что водитель сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя, хотя на месте ДТП отказывался проходить тест. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.