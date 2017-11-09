В Киеве закрыли станцию метро "Дворец спорта" из-за сообщения о минировании

16:47, 09 ноября 2017
Происшествия
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В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

Иллюстрация REUTERS

В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом КП «Киевский метрополитен» сообщает в Twitter.

"Станция "Дворец спорта" и пересадка закрыты на проверку. Анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве из-за задымления закрывали четыре станции "синей ветки".

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Теги: #перекрыт дворец спорта#закрыто метро