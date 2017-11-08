Самостоятельно дышит и говорит: состояние пострадавшей при взрыве авто в Киеве модели улучшилось

Наталья Целовальникова через два месяца после трагедии уже самостоятельно дышит и говорит. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина, выжившая после взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка, до сих пор находится в ожоговом центре. Состояние ее тяжелое, но стабильное. У Целовальниковой обожжено 40% тела. Врачи сделали 8 операций по пересадке кожи.

Также сообщается, что женщина уже начала самостоятельно есть.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".