Самостоятельно дышит и говорит: состояние пострадавшей при взрыве авто в Киеве модели улучшилось
20:24, 08 ноября 2017Происшествия
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Женщина, выжившая после взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка, до сих пор находится в ожоговом центре. Состояние ее тяжелое, но стабильное.
Врачи сделали Целовальниковой 8 операций по пересадке кожи / Facebook Наталья Целовальникова
Наталья Целовальникова через два месяца после трагедии уже самостоятельно дышит и говорит. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина, выжившая после взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка, до сих пор находится в ожоговом центре. Состояние ее тяжелое, но стабильное. У Целовальниковой обожжено 40% тела. Врачи сделали 8 операций по пересадке кожи.
Также сообщается, что женщина уже начала самостоятельно есть.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".
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