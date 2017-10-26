Взрыв авто на Бессарабке: пострадавшая известная модель перенесла много операций, она не ходит

Известная модель Наталья Целовальникова, пострадавшая во время взрыва автомобиля в Киеве 8 сентября, недавно перенесла операцию на глазу; продолжается длительный процесс лечения многочисленных ожогов. Об этом рассказал источник в окружении семьи, передает "Обозреватель".

"Наташа уже перенесла очень много операций, они по-прежнему проводятся очень часто – на ноге, на внутренних органах, по поводу ожогов. Операцию на глаз ей делали недели две назад. Она идет на улучшение, у нее спал отек легких, она в сознании, все понимает, но проблема в том, что у нее ведь поражены внутренние органы и по-прежнему требуется серьезное лечение. По поводу ноги ее мама приглашала ортопедов. Некоторые из них говорят, что ничем помочь не могут, что нужно ампутировать. Другие говорят, что ногу можно спасти. Но самая большая и самая болезненная проблема на сегодня – это ожоги, некоторые – до кости. Они постоянно кровоточат", - рассказал источник.

"Она не ходит, и еще не скоро пойдет. Она лежит под аппаратами", - добавил он.

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По его словам, в настоящее время семья испытывает острую потребность в деньгах на лечение. Причем, семье пришлось столкнуться с неожиданной проблемой: в киевской квартире Натальи был проведен обыск, после которого исчезли деньги, которые хранились в доме.

Источник также признал: в первые дни после трагедии люди очень активно откликнулись на призыв о помощи, но в последнее время эта помощь существенно уменьшилась.

По его словам, "нужны антибиотики, не все необходимые препараты можно купить в Киеве, приходится искать в других городах и странах и покупать намного дороже. Потом Наташу нужно будет лечить за границей, потому что ей нужна пересадка кожи – у нее ведь очень сильно пострадало лицо".

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".