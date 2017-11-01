В центре Харькова разгромили паб (фото, видео)

Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена". Об этом сообщает ОТБ.

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На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали. Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.

Как сообщается на странице паблика "Харьков", ночью большая группа лиц побила окна паба "Стена" на Рымарской и пыталась устроить драку внутри.

Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP — @XAPKIB (@XAPKIB) 1 ноября 2017 г.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине задержали подозреваемого в ранении трех мужчин из травматического оружия. Полицейские изъяли у задержанного устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker.