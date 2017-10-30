На Харьковщине задержали подозреваемого в ранении трех мужчин из травматического оружия

В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в обстреле и ранении трех человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 29 октября, в Первомайский отдел полиции поступила информация от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе грозит ему пистолетом.

По сведениям полиции, по адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину.

Полицейские изъяли у него устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker. Какое-либо разрешение на ношение и хранение оружия у мужчины отсутствует. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике. По учетным данным, указанное устройство в полиции не значится.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей возле киосков в городе Первомайский. Тогда трое молодых людей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника.

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Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Первомайском Харьковской области неизвестный из неустановленного оружия ранил трех мужчин. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. 28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельной проникающей раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. Согласно справке медиков, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.