В Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Турцию (видео)

В международном аэропорту «Одесса» совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Турцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Fаcebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его данным, самолет турецкой авиакомпании совершал рейс из московского аэропорта «Домодедово» в Турцию, однако в связи с возникшей на борту лайнера внештатной ситуацией был вынужден приземлится на ближайшем аэродроме.

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«Возникла нештатная ситуация, один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении сокрытую подозрительную сумку. Находка заставила экипаж принять решение об экстренной посадке», - отметил Форостяк.

По его словам, в аэропорту, к только что приземлившемуся самолету А320, для осмотра подозрительного предмета отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины.

«Через некоторое время уже будет понятно, имелись ли основания для тревоги или нет», - написал он и добавил, что номер рейса называть не будет, чтобы не беспокоить родственников, а также предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика.

В международном аэропорту «Одесса» данное ЧП пока не комментируют.

Позже Форостяк отметил, что пассажир, которым окащался гражданин Литвы, долгое время пробыл в туалете и вышел переодетым в другую одежду. Подозрительных вещей найдено не было.

Как стало известно УНИАН, речь идет о самолете авиакомпании Pegasus, который следует рейсом PC387 из "Домодедово" (Москва) в аэропорт "Сабиха Гокцен" (Стамбул).

В настоящее время самолет уже вылетел из Одессы и направляется в Стамбул.

Видео: РБК