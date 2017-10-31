Голову отрубил и выбросил в мусорку, а тело - в канализацию: полиция раскрыла жуткое убийство в Киеве (фото, видео)

Правоохранители объявили мужчине подозрение в убийстве киевлянина, обезглавленное тело которого обнаружили в канализационном коллекторе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева.

Правоохранители рассказали, что после обнаружения трупа они обследовали место происшествия и прилегающую территорию, опросили местных жителей, привлекли к осмотру кинолога со служебной собакой, но установить личность умершего и обстоятельства правонарушения сразу не удалось.

Никаких документов или других вещей, которые бы помогли идентифицировать пострадавшего, на месте происшествия не нашли. Криминалисты сделали выводы: тело сюда принесли, а мужчина умер в другом месте.

"Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила примерно 4-5 дней назад, а голову отрезали уже у мертвого мужчины", - говорится в сообщении.

Затем полиция вышла на мужчину, которого подозревала в убийстве 61-летнего безработного местного жителя. "Этот человек – квартирант погибшего киевлянина, они вместе проживали. Этот человек не появлялся среди людей и явно скрывалась", - рассказали правоохранители.

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По словам задержанного, в тот день они выпивали в квартире, поссорились и во время конфликта квартирант ударил владельца квартиры в голову. Потом ушел из дома, а когда вернулся, хозяин квартиры уже был мертв.

"Чтобы скрыть свою причастность к смерти киевлянина, мужчина отрубил мертвому голову и выбросил в помойку вместе с орудием преступления, а тело ночью вытащил в канализационный колодец", - добавили в полиции.

После проведения следственных действий ему объявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Известно, что задержанный, начиная с 1994 года, провел в местах лишения свободы более 20 лет. За решетку он попадал за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего.

Сейчас ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.