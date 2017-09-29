В Киеве нашли труп без головы (фото)

В Святошинском районе столицы сегодня нашли труп без головы. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Отмечается, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей. Во дворе разрыта яма, ведутся ремонтные работы, и именно в ней нашли погибшего.

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По предварительной информации, тело пролежало там уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, впрочем указано, что ему было около сорока лет.

На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Как сообщал УНИАН, полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца в Киеве.