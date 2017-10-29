Трагедия на Днепропетровщине: рухнувшая плита подъезда убила подростка, еще двоих травмировала (фото)

В городе Каменское Днепропетровской области в результате обвала козырька и боковой стены подъезда жилого дома погиб 17-летний подросток, двое сверстников травмированы и госпитализированы. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По ее словам, информация о происшествии, которое произошло в жилом доме по адресу ул. 8 Марта, 41, поступила по телефону службы «101» в субботу, 28 октября, около 19 часов. По предварительной информации, подростки сидели на скамейке у подъезда, когда на них упал козырек и боковая плита.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту обрушения плиты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области. Расследование проводится по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).