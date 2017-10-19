Смертельное ДТП в Харькове: появилось новое видео наезда внедорожника на пешеходов

12:52, 19 октября 2017
Происшествия
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Как видно, у погибших не было никаких шансов увернуться от столкновения.

Зайцева, которая ночью наехала на людей в Харькове, превысила скорость и проехала на запрещающий сигнал светофора / фото УНИАН

В сети появилось новое видео аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек. На ролике запечатлен момент, когда внедорожник наехал на людей. Ролик опубликовано на YouTube Newsroom Kharkov.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

На шокирующей записи видна группа людей, которые стоят на перекрестке и ждут зеленого сигнала светофора. Внезапно в кадр на огромной скорости влетает Lexus, который буквально сносит пешеходов, после чего переворачивается на правый бок. Как видно, у погибших не было никаких шансов увернуться от столкновения. 

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов. Пятеро из них погибли, еще шестеро получили травмы.

20-летнюю девушку, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Новость в сюжете: ДТП в Харькове
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