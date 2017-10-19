ДТП в Харькове: в сети появилось видео момента смертельной аварии

В сети появилось первое видео самого момента аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек. Ролик опубликовано на YouTube Newsroom Kharkov.

На записи видно, что Volkswagen Touareg двигался во втором ряду слева. Водитель остановился на светофоре, а после начал движение вместе с потоком попутных машин, при этом иномарка быстро набрала скорость.

На перекрестке Volkswagen столкнулся с Lexus, который также на большой скорости ехал по Сумской. После удара машины исчезают из поля зрения камеры.

Место ДТП на карте Google

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Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения Lexus вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.