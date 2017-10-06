В Раду приехала полиция (фото)
Полиция задокументирует факт использования дымовой шашки.
В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в ней дымовой шашки. Об этом сообщил "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.
Он предоставил фото, где видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.
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Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.
Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.