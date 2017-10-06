В Раду приехала полиция (фото)

В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в ней дымовой шашки. Об этом сообщил "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.

Он предоставил фото, где видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.

Читайте такжеЗажженная в Раде дымовая шашка была боевой - депутат (видео)

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.