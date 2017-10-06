"Я бы этот парламент сжег": нардеп Левченко заявил, что готов снова зажечь шашку в Раде

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что готов "сжечь парламент" и снова бросить шашку в зал ВР. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Чтобы не было никаких спекуляций, чтобы никого не обвиняли, я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность: ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", - заявил Левченко.

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Он добавил, что имеет в виду "антиконституционные вещи".

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) к трибуне бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.

Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.