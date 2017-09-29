В Киеве умер мальчик, которого сбило полицейское авто (видео)

29 сентября в 7:15 утра в детской больнице Киева "Охматдет" умер 8-летний Максим Антоненко.

В конце августа в Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате столкновения ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован, за жизнь мальчика врачи боролись около месяца, передает ТСН.

В день аварии Максима оперировали две бригады нейрохирургов, затем он находился в коме. Мальчик в течение месяца был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"Это тяжелая открытая черепно-мозговая травма, оскольчатый перелом лобной кости справа, тяжелый ушиб головного мозга", – рассказывала главный врач белоцерковской городской больницы №2 Нина Головенко.

Ранее сообщалось, что патрульные ехали на вызов с включенными мигалками. Ребенок внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто – такова версия полиции. По данным ведомства, водитель вывернул руль и въехал в электроопору, однако аварии не удалось избежать. В связи с ДТП было открыто уголовное производство.

В полиции подчеркнули, что патрульные спешили на вызов, а аварию назвали несчастным случаем.