В Киеве на крыше многоэтажки произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

В Киеве сегодня, 21 сентября, произошел взрыв на крыше девятиэтажке, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что взрыв произошел в многоэтажке на ул. Березняковская, 26, в Днепровском районе города.

«Спасатели установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения», - говорится в сообщении.

В результате взрыва были травмированы 2 рабочих. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие с ожогами спины, рук, лица и тела госпитализированы в ожоговый центр.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" госучреждения.

«Около 11-ти часов в Печерское управления полиции позвонил неизвестный с требованиями предоставить три патрульных наряда к стеле на Майдане Независимости. Также мужчина добавил, что в противном случае у здания государственного учреждения раздастся взрыв. На адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорится в сообщении.